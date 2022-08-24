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القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين

أخبار العالم العربي

القضاء العراقي يصدر أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين
علم العراق
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أعلن مجلس القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، إصدار أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين.

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وذكرت في بيان صحفي: "أصدرت محكمة التحقيق المختصة بنظر في قضايا النزاهة في الرصافة أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين آخرين، دون تسمية المحافظة".

وأضافت أن "أوامر القبض جاءت وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين".

المصدر: RT

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