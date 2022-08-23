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بعد إعلانه تعليق عمله.. القضاء العراقي يستأنف العمل يوم غد الأربعاء

أخبار العالم العربي

بعد إعلانه تعليق عمله.. القضاء العراقي يستأنف العمل يوم غد الأربعاء
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أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، استئناف العمل في كافة المحاكم اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وذكر في بيان صحفي: "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق 24 /8 /2022".

وأضاف: "بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".


المصدر: RT

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