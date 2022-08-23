ائتلاف المالكي: نحث أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة

حث ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة.

وذكر في بيان صحفي: "في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعشيها بلدنا الحبيب، وفي ظل حالة الانسداد السياسي الحاصل وتعطيل السلطة التشريعية واستباحتها بشكل مخالف للقانون، تواجه السلطة القضائية اليوم اعتداء آثما وتجاوزا مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير وعجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية التي تعد الحصن الاخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي".



وأضاف: "اننا نستنكر هذا السلوك الذي يستدعي من جميع القوى الوطنية استنهاض إمكانياتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحق الشعب العراقي وسيادة الدولة وأمن مواطنيها ومواجهة هذا التعدي الخطير الذي يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات على المؤسسات الدستورية والقضائية".

وتابع: "في الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا من موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية، فإننا نوجه النداء الى القوى الأمنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وألا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها".

وبين: "كما نحث أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره، إلى ذلك نطالب أي جهة سياسية لديها اعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي اتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض امن واستقرار البلد للخطر".

وختم "ائتلاف دولة القانون" بيانه بـ"دعوة المجتمع الدولي إلى موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق وإدانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه".



المصدر: RT