مصر.. تفاصيل استقالة رئيس شركة العاصمة الجديدة بشكل مفاجئ وتدخل السيسي

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية السابق اللواء أحمد زكي عابدين، إنه تولي العمل على مدار 5 سنوات ولكن تقدم باستقالته اليوم نظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن.

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وأشار عابدين في تصريحات لموقع "مصر تايمز" المصري إلي أن المهندس خالد عباس من أكفاء الشباب وحقق نجاحات كثيرة خلال فترة توليه منصب نائب وزير الإسكان مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبيرة في العمل مع توليه تلك المسئولية فهو قادر علي رئاسة إدارة العاصمة الأدارية ولديه رؤية جيدة، وسأكون متواجد بجانبه طوال تلك الفترة إذا احتاج لأي استشاره في العمل.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجيدة، تخرج من الكلية الفنية العسكرية، وعمل ضابطًا مهندسا بالقوات المسلحة وتولى قيادة سلاح المهندسين العسكريين من 1995 إلى 1997 وعين رئيسًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بين 1997 و2000. تولى منصب الملحق العسكرى فى السفارة المصرية فى واشنطن بين 1993 و1995. وتولى رئاسة الجهاز المركزى للتعمير، ورئيسًا للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومن بعدها محافظا لمحافظة بنى سويف، ثم محافظا لمحافظة كفر الشيخ، ووزيرا للتنمية المحلية، ثم رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين خالد عباس، رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفا للواء أحمد زكي عابدين، الذي قدم استقالته من منصبه.

المصدر: مصر تايمز