مصر.. السيسي يعين مديرا جديدا لشركة "العاصمة الإدارية" خلفا للواء عابدين

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين خالد عباس، رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفا للواء أحمد زكي عابدين، الذي قدم استقالته من منصبه.

وكان عابدين تولى إدارة الشركة منذ عام 2017، وحتى تقدمه بالاستقالة التي عزاها لظروف صحية والرغبة في الحصول على بعض الراحة، حسبما ذكر موقع "المصري اليوم".

وقال الموقع إن خالد عباس يُعد أبرز قيادات وزارة الإسكان، وشغل منصب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وتخرج عباس في كلية هندسة قسم العمارة عام 1990، وتم تعيينه مديرا للمشروعات بالشركة السعودية المصرية للتعمير عام 1993 وحتي 2009 وتدرج في الوظائف داخل وزارة الإسكان حتي تولي منصب مساعد الوزير للشئون الفنية عام 2011، ثم مساعدا للوزير للشئون الفنية عام 2012.

وحسب "المصري اليوم" فإنه من المتوقع أن يقود عباس ملف طرح العاصمة الإدارية في البورصة خلال الفترة المقبلة بحسب توجيهات القيادة السياسية، حيث طالب في أغسطس 2021 بوضع خطة لقيد أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، والاشراف على افتتاح المرحلة الأولي من المدينة، مع التجهيز للبدء في أعمال طرح المرحلة الثانية.

المصدر: "المصري اليوم"