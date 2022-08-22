 
مباشر

فلسطين.. عباس يتوجه إلى تركيا بدعوة من أردوغان

أخبار العالم العربي

فلسطين.. عباس يتوجه إلى تركيا بدعوة من أردوغان
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tniu

أعلن سفير دولة فلسطين في تركيا فائد مصطفى أن الرئيس محمود عباس يبدأ اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح السفير مصطفى أن الرئيسين سيبحثان في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب اطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر قولها أن "الأتراك يسعون لطمأنة عباس بأن استئناف العلاقات مع إسرائيل لن يكون على حساب دعم أنقرة للفلسطينيين، وأن عباس يريد الاستفادة من هذه العلاقة من أجل حث الأتراك للضغط على إسرائيل، لوقف لأعمال الأحادية من جهة ودفع العملية السياسية من جهة ثانية".
وقالت المصادر، بحسب الشرق الأوسط، فإن "عباس سيناقش مع إردوغان دعم تركيا لمحاولة فلسطين الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

المصدر: وفا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا