اشتباكات مسلحة بين الجيش السوري ومهربين عند الحدود اللبنانية الشمالية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع اشتباكات بين الجيش السوري ومهربين عند الحدود الشمالية، مقابل بلدة الدبابية في عكار.

إقرأ المزيد

وأشارت قناة "الجديد" اللبنانية إلى وقوع "اشتباكات تخللها إطلاق نار متبادل عند الحدود الشمالية مع سوريا مقابل بلدة الدبابية في عكار، تبين أنه اشتباك بين الجيش السوري ومجموعة من المهربين عند الحدود من الجانب السوري".

وأوضحت "الجديد" أن "الاشتباكات وقعت بعد محاولة المهربين عبور ضفة النهر الكبير الواقع بين لبنان وسوريا".

وأفادت القناة نقلا عن مصادر بوقوع عدد من الجرحى جراء الاشتباكات، حالة أحدهم خطرة.

المصدر: "الجديد"