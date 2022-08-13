مقتل عنصر في الجيش اللبناني وإصابة آخر في اشتباكات مع مهربين عند الحدود مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اشتباكات اندلعت مع مهربين عن الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة عبر "تويتر": "أصيب عسكريين أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية".

وفي وقت لاحق، أشار إلى "استشهاد أحدهما فيما حالة الآخر مستقرة".

استشهاد أحد العسكريَّين اللَّذَين أصيبا في اشتباكات بين الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية، فيما حالة الآخَر مستقرة.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/RDtGPYtfkJ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 13, 2022

المصدر: RT