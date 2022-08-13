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مقتل عنصر في الجيش اللبناني وإصابة آخر في اشتباكات مع مهربين عند الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

مقتل عنصر في الجيش اللبناني وإصابة آخر في اشتباكات مع مهربين عند الحدود مع سوريا
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في اشتباكات اندلعت مع مهربين عن الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة عبر "تويتر": "أصيب عسكريين أحدهما بحالة حرجة في اشتباكات بين قوة من الجيش ومهربين عند الحدود الشمالية".

وفي وقت لاحق، أشار إلى "استشهاد أحدهما فيما حالة الآخر مستقرة".

المصدر: RT

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