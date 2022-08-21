السلطات المصرية تكشف سبب اختفاء طالبة في ألمانيا

أكدت وزيرة الهحرة المصرية، سها جندي، أن الوزارة تابعت قضية الطالبة المصرية المختفية بألمانيا، ورصدت جميع المنشورات بشأنها، التي بدأت بمناشدة من صديقة للطالبة تتخوف من غياب صديقتها.

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وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، أشارت الوزيرة سها جندي إلى أن "الطالبة المصرية أغلقت هاتفها لأيام ولم تتواصل مع أهلها أو أصدقائها".

وأوضحت الوزيرة أن "علاء ثابت، ممثل الجالية المصرية في ألمانيا، تتواصل مع الوزارة، وتتواجد في موقع سكن الطالبة. وجرى التنسيق ووضع آليات تحرك رسمية في ظل عدم وجود أي دليل على اختطافها أو تعرضها لأذى"، مؤكدة أن "الوزارة تحركت بشكل سريع حفاظا على الطالبة المصرية، وتم التواصل مع السفير المصري في برلين، ووجهنا فريق عمل السفارة للاتصال بالشرطة الألمانية للبحث عن الفتاة المتغيبة".

وأردفت: "تبين أنه تم العثور على الفتاة في حالة إعياء وجرى نقلها للمستشفى، وعلى الفور توجه وفد من السفارة المصرية إلى المستشفى وتبين أنها سليمة جسديا ولكنها تعاني من ضغط وحالة نفسية سيئة"، موضحة أن "الطالبة بصحة جيدة، ولم تتعرض لاعتداء أو أذى جسدي، وغيابها لا يتضمن أي شق جنائي، وفقا لما تأكدت منه السفارة المصرية والشرطة الألمانية، وأنه تجري متابعة الطالبة إلى أن تتعافى وتخرج من المستشفى".

المصدر: "الوطن"