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مصر.. وزارة التنمية المحلية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للوزير بعد تعرضه لحادث سير

أخبار العالم العربي

مصر.. وزارة التنمية المحلية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للوزير بعد تعرضه لحادث سير
RT
هشام آمنة وزير التنمية المحلية المصري
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قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في مصر، إن الوزير هشام آمنة، قد غادر المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية والعلاج اللازم له.

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وأضاف أنه توجه إلى منزله، وأن أطقم الحراسة والسائقين الذين أصيبوا معه في الحادث ما زلوا تحت الملاحظة والفحوص.

وكان آمنة قد تعرض لحادث سير يوم الثلاثاء، بطريق وادى النطرون فيما كان متوجها إلى مدينة العلمين الجديدة، قادما من مقر الوزارة بالدقي، لحضور اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: موقع "القاهرة 24"

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