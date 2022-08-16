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إصابة خطيرة لوزير مصري جديد و6 آخرين في حادث مروع (صورة)

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إصابة خطيرة لوزير مصري جديد و6 آخرين في حادث مروع (صورة)
Globallookpress
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تعرض وزير التنمية المحلية المصري الجديد هشام آمنة و6 آخرين لحادث تصادم مروع بين سيارة جرار زراعي و3 سيارات ملاكي.

إصابة خطيرة لوزير مصري جديد و6 آخرين في حادث مروع (صورة)
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ويعاني الوزير المصري من اشتباه في نزيف داخلي بالمخ نتيجة وقوع تصادم جرار زراعي بالموكب، وتم الدفع  بسيارات إسعاف ونقله إلى مستشفى العلمين النموذجي.  

وأوضح مصدر طبي، أن هناك 6 أشخاص مصابين في نفس الحادث، بإصابات متفرقة، وتم حجزهم في مستشفى العالمين المتلقي العلاج اللازم تحت اشراف طبي كامل. 

ووقع التصادم بين سيارة نقل ثقيل و3 سيارات أخرى، وتم الدفع بسيارات إسعاف، ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، ويجرى الآن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوزير التنمية المحلية وباقي المصابين في الحادث، وأن الحالة العامة مُستقرة.

وفي هذا الإطار، تم عمل المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: القاهرة 24

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