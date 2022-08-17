البابا تواضروس: حادث كنيسة أبو سيفين كشف عن معدن المصريين

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حادث كنيسة أبو سيفين كشف عن معدن المصريين، مشيدا بدور الجهات المعنية في التعامل مع الموقف.

وفي كلمته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، قال البابا تواضروس: "ودعنا منذ أيام أحباء لنا في حادث كنيسة أبو سيفين في إمبابة، ودّعناهم إلى أحضان المسيح، ونحن نؤمن بأن الكنيسة على الأرض كنيسة مجاهدة ومتألمة، ولكنها أيضا ممتدة إلى الكنيسة في السماء الكنيسة المنتصرة المتهللة، نعزي الكنيسة في الأب الكاهن الذي تنيح وهو أبونا عبد المسيح بخيت، ونعزي أسرته ونعزي أبناءه وزوجته الفاضلة، ونعزي شعبه وأحباءه".

وأضاف: "نشكر الله على كل الذين ساهموا في احتواء هذه الأزمة من الأجهزة المعنية في الدولة والمسؤولين والشعب والجيران، وظهر معدن الشعب المصري الأصيل في كل المساهمات التي تمت خلال هذه الأزمة الشديدة، نشكر كل معونة وكل مساندة قُدمت وقت الأزمة لكي ما يخف وقعها".

المصدر: "أخبار اليوم"