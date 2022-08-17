نائب مصري: بيان الكنيسة القبطية حول حريق كنيسة المنيا دحض الشائعات

قال عضو مجلس الشيوخ المصري، النائب هاني عبد الشهيد، إن بيان الكنيسة القبطية حول حريق كنيسة المنيا دحض الشائعات المغرضة التي حاول البعض ترديدها.

وفي حديث لـRT، شدد عبد الشهيد على أن "الكنيسة القبطية المصرية كانت وستظل لها الريادة الوطنية ولا تقول إلا الحقيقة التي لامراء أو جدال فيها"، مشيرا إلى أن "صدور بيان رسمي من الكنيسة القبطية اليوم بخصوص حريق كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا جاء في توقيته تماما ليدحض الشائعات التي حاول البعض ترديدها".

ولفت إلى أن "البيان الكنسي أكد أن سبب حريق الكنيسه جاء على خلفية قيام بعض الأطفال باللهو بالشموع وهو ما أكدته أيضا التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة والأجهزة الأمنية ومتماشيا مع تفريغ الكاميرات التي أكدت السبب الحقيقي للحريق وهو لهو الأطفال بالشموع".

وشدد على أن "لا أحد يمكنه المزايدة على موقف الكنيسة الوطني الذي يعلي مصلحة الوطن وقضاياه"، مشيدا بـ"سرعة تحرك الأجهزة الأمنية ومحافظ المنيا في التعامل مع الحريق".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT