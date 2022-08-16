الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر: محتوى كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تدمر بالكامل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر أن الحريق الذي اندلع اليوم في كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا، أسفر عن تدمير محتوياتها بالكامل.

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وأضافت الكنيسة في بيان مساء الثلاثاء، أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.

وأوضحت أن قوات الحماية المدنية حضرت إلى الكنيسة على الفور حيث استطاعت احتواء الحريق قبل أن يمتد أكثر، بالإضافة إلى حضور سيارات الإسعاف.

وأشارت إلى أن جهات التحقيق تبذل جهدها حاليا، لتحديد أسباب الحريق وحصر التلفيات.

كما أكدت أن الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا التي تتبعها الكنيسة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وقيادات المحافظة تفقدوا موقع الحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية