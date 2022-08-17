العراق.. توقيف عصابة خطيرة امتهنت السطو المسلح على محال الصرافة (فيديو)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأربعاء، تفكيك عصابة خطيرة امتهنت السطو المسلح على محال الصرافة في مدينة البصرة جنوبي العراق، وألقت القبض على أفرادها.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن جهدا استخباريا استثنائيا وعملا متواصلا عالي المستوى لرجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية "أثمر عن إلقاء القبض على عناصر ينتمون إلى تشكيل عصابي خطير مكون من 4 أشخاص، يمتهنون عمليات السطو المسلح على محال الصيرفة ومنافذ "الكي كارد" في محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، مشيرا إلى أنه بعد تحليل المعلومات تبين أن ثلاثة منهم أشقاء".

وأكد أن "عملية القبض عليهم كانت خاطفة"، مضيفا أنه "من خلال التحقيق مع المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثبوتية، اعترفوا بتنفيذهم عملية سطو مسلح على صيرفة في منطقة جبيلة سرقوا خلالها مبلغ (50) مليون دينار بعدما قيدوا صاحبها، إضافة إلى عملية أخرى استهدفت أحد منافذ "الكي كارد" في منطقة الخمسة ميل، وقد سرقوا مبلغ (112) مليون دينار ومسدس مرخّص يعود لصاحب المنفذ".

وتابع أن "التعمق في التحقيق مع المتهمين ومطابقة اعترافاتهم مع المعلومات الاستخبارية التي توفرت لدى وكالة الاستخبارات، تبين أن هناك شريكا خامسا لهم قتل أثناء تنفيذهم عملية سطو مسلح على منفذ "كي كارد" في شارع الجاهزة بقضاء الزبير، حيث أطلق صاحب المنفذ النار صوب المهاجمين، وهو ما تسبب بقتل العنصر الخامس متأثرا بإصابة تعرض لها في منطقة الرأس".

ونشر حساب خلية الإعلام الأمني على "تويتر" فيديو مدته أكثر من دقيقة رصدته كاميرات مثبتة، يعود تاريخه إلى يونيو الماضي، ويوثق إحدى عمليات السطو التي ارتكبتها العصابة، حيث تم تبادل إطلاق النار بين عناصرها وبين صاحب أحد المحال الذي أطلق رصاصات من سلاحه على المهاجمين.

وكالة الاستخبارات تفكك عصابة خطيرة تمتهن السطو على محال الصيرفات في البصرة وتلقي القبض على افرادها pic.twitter.com/3tQ9Ov3dYB — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 17, 2022

المصدر: وكالة الأنباء العراقية