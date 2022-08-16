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مصر.. مسؤول يكشف تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بعد تعرضه لحادث سير

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مصر.. مسؤول يكشف تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية بعد تعرضه لحادث سير
RT / Twitter
وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة
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كشف مسؤول مصري تطورات الحالة الصحية لوزير التنمية المحلية هشام آمنة، بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم الثلاثاء أثناء توجهه إلى مدينة العلمين الجديدة.

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وقال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية في تصريح لموقع "مصراوي" إن الحالة الصحية للوزير "مستقرة".

وأضاف أن ما يثار بشأن وجود اشتباه في وجود نزيف بالمخ وكسر بعظام الوجه ليس صحيحا، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية للوزير لا يزال متواصلا ولم ينته الفريق الطبي المعالج له منها بعد.

وأشار إلى أن وزير التنمية المحلية لم يغادر المستشفى من أجل استكمال الفحوصات الشاملة.

وأوضح قاسم أنه لا توجد بين مرافقي الوزير إصابات خطيرة أو بالغة.

وكان الوزير قد تعرض لحادث مروري في وقت سابق اليوم في طريقه لمدينة العلمين الجديدة لحضور اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

المصدر: "مصراوي"

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