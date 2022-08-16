"سانا": قصف تركي بالمدفعية الثقيلة على شمال الحسكة ونزوح عشرات العائلات

أفادت وكالة "سانا" بأن "القوات التركية صعدت عدوانها على بلدات محيطة بمناطق انتشارها، حيث استهدفت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بريف الحسكة الشمالي".

إقرأ المزيد

وأوضحت "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة من مناطق انتشارهم منازل المواطنين في مدينة الدرباسية وعدد من القرى المحيطة بها ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل وممتلكات الأهالي".

وقالت المصادر إن "كثافة الاعتداءات ووحشيتها دفعت بعشرات العائلات إلى ترك منازلها وقراها ونزحت جنوبا باتجاه المناطق الآمنة بعيدا عن مرمى مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته".

المصدر: "سانا"