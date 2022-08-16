وزير الدفاع السوري من موسكو: أبوابنا مفتوحة دائما لكل من جاء صديقا ومحبا

أكد وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، أن "سوريا وبدعم من الدول الصديقة، تتقدم بخطى ثابتة على طريق النصر على الإرهاب وإعادة الاستقرار".

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي، قال العماد علي محمود عباس: "هذا المؤتمر يكتسب أهمية ملحة لمواجهة مشاريع الهيمنة والاستعمار".

وأضاف العماد عباس: "أبواب سوريا مفتوحة دائما لكل من جاء صديقا ومحبا، أما من يستهدف أرضنا وتاريخنا ومستقبلنا بالعدوان والدمار فسيجدون أمامهم شعبا يرفض الذل والهوان ويقدم كل التضحية من أجل كرامة وطنه".

المصدر: "سانا"