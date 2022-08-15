انتحار مدير بلدية جبلة في اللاذقية بسوريا

أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، بانتحار مدير بلدية جبلة في اللاذقية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام" إنه "تم بالساعة التاسعة صباحا من اليوم الاثنين إعلام شرطة منطقة جبلة في اللاذقية أن المدعو لؤي يوسف، مدير بلدية جبلة، عثر على جثته منتحرا ضمن مكتبه بواسطة مسدس حربي".

وأضاف: "على الفور توجهت دوريات من شرطة منطقة جبلة وقسم الأدلة الجنائية وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان، وتبين أن سبب وفاة المذكور ناجم عن طلق ناري بالفم نافذ من الرأس".

وتابع: "تم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة".

المصدر: وزارة الداخلية السورية