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التحالف الدولي: قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم بمسيرات

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التحالف الدولي: قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم بمسيرات
Legion-Media
قوات أمريكية في قاعدة التنف بجنوب شرق سوريا (صورة أرشيفية)
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أعلن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأمريكية في جنوب شرق سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وقال التحالف في بيان له إن قواته بالتنسيق مع "شركائها في جيش مغاوير الثورة" ردت على هجوم شنته عدة طائرات بدون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أنه تم اعتراض أحدى الطائرات وتفجير أخرى داخل مجمع قوات "مغاوير الثورة" دون أن تقع هناك إصابات أو أضرار تذكر.

من جانبه، قال "جيش المغاوير" عبر "تويتر" إن "حامية التنف تعرضت صباح اليوم لهجوم بطائرات مسيرة معادية مزودة بالمتفجرات بهدف قتل جنودنا".

وأضاف أن قواته استجابت مع القوات الأمريكية "بشجاعة"، مشيرا إلى أن الهجوم "لم يتسبب في وقوع إصابات".

المصدر: RT

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