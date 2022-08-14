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الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة

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الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة
RT
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أفادت الكنيسة القبطية في مصر بمصرع 41 شخصا، وإصابة آخرين، في حريق كبير شب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة

وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده.

هذا وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

المصدر :RT

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