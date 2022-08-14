السيسي يعزي البابا تواضروس في ضحايا الكنيسة ويؤكد متابعة التطورات عن كثب

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، مقدما تعازيه في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

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وخلال الاتصال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، قال السيسي: "أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأردف: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها".

وشهد مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر، حريقا هائلا أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 55 آخرين، بينهم أطفال.

المصدر: RT + "اليوم السابع"