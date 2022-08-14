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الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة

عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)

أخبار العالم العربي

عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)
AFP
صورة أرشيفية
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لقي عشرات المواطنين مصرعهم وأصيب آخرون إثر حريق اندلع بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في مصر، وسط جهود رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق وإخماده.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده.

هذا وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وأفادت وزارة الصحة المصرية بأنه تم نقل 55 مصابا للمستشفيات فى حريق الكنيسة، وجاري حصر عدد المتوفين.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأكد أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)
عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)
عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)
عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)
عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)
عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة في مصر (صور)

المصدر: "بوابة الأهرام" + "اليوم السابع"

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