 
مباشر

مصرع 9 أشخاص وإصابة 18 بحادث سير مروع في مصر

أخبار العالم العربي

مصرع 9 أشخاص وإصابة 18 بحادث سير مروع في مصر
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlos

شهدت محافظة المنيا المصرية حادثا مروعا لسيارتي ميكروباص، أسفر عن مصرع 9 مواطنين وإصابة 18 آخرين.

إقرأ المزيد
مصر.. إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار
مصر.. إنقاذ 3 أشخاص واستمرار البحث عن رضيعة إثر انهيار "كوبري" العزيزية بالشرقية

وإثر تلقيها إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى الموقع، وجرى الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، في حين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحادث.

كما كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، محمد أبو زيد، بمتابعة الحالة العامة للمصابين نتيجة الحادث، حيث انتقل الأخير إلى موقع الحادث لمتابعة التفاصيل، والتعرف على الأسباب الأولية للحادث والوقوف على أعمال نقل المصابين، واتضح أنه نتيجة انفجار الإطار الخلفي للسيارة والتي كانت تقل 27 راكبا منهم 13 طفلً مع ذويهم.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ 4 أيام حادث تصادم آخر أعلى محور سمالوط، وتسبب في وفاة 9 آخرين وإصابة 12 مواطنا، جميعهم من قرية بردنوها التابعة لمركز مطاي شمال المحافظة.

المصدر: "مصراوي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا