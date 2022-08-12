بسبب الطائرات المسيرة التركية.. "قسد" تعلق عملياتها مع التحالف الدولي ضد  "داعش"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، علقت العمليات المشتركة مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 6 أيام.

ووفقا للمصدر فإن تعليق العمليات المشتركة جاءت، احتجاجا على استهداف الطائرات المسيرة التركية لمناطق "قسد" واستهداف قيادات عسكرية ومناطق مدنية.

وشهدت مناطق شمال وشرق سوريا تصعيدا بالضربات الجوية، منذ مطلع شهر آب الجاري، وتحديدا منذ اليوم الثالث، أسفرت عن مقتل واستشهاد 12 أشخاص، هم: طفلان اثنان ورجل، و9 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 6 على الأقل بجراح متفاوتة، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وونفذت مسيرات تركية 51 استهدافا على مناطق نفوذ "قسد" لشمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2022، تسببت بمقتل5 مدنيين بينهم طفلان و43 قتيلاً من العسكريين بينهم طفلان و13 إمرأة، بالإضافة لإصابة أكثر من 83 شخص بجراح متفاوتة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان