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جلسة طارئة لمجلس النواب المصري للنظر في أمر عاجل

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جلسة طارئة لمجلس النواب المصري للنظر في أمر عاجل
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دعا أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري لعقد جلسة طارئة للمجلس يوم غد السبت للنظر في أمر عاجل، عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد عدد من نواب البرلمان لـRT أنه تمت دعوتهم لجلسة طارئة دون تحديد جدول أعمالها.

وكشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن دعوة الأمين العام للمجلس جاءت للنظر في تعديل وزاري في حكومة مصطفى مدبولي، حيث من المنتظر إجراء تغييرات في بعض الوزارات، ومنح تفويض للقيادة السياسية لبحث تطورات سد النهضة الإثيوبي بعد إعلان الملء الثالث.

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

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