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السودان.. انهيار كلي لـ2538 منزلا بنهر النيل

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السودان.. انهيار كلي لـ2538 منزلا بنهر النيل
Gettyimages.ru
السودان.. انهيار كلي لـ 2538 منزلا بنهر النيل
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كشفت غرفة الطوارئ بولاية نهر النيل في السودان في تقرير أصدرته يوم الخميس، عن انهيار 2538 منزلا بالولاية انهيارا كليا، و546 انهيارا جزئيا، بسبب الفيضانات.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار تركزت في محليتي بربر والمتمة.

وأوضحت الغرفة استمرار العمل من قبل الجهات الهندسية في معالجة المناطق المتأثرة بالسيول من طرق وعبارات وعمل الحمايات، إضافة إلى مواصلة قوات الدفاع المدني عمليات سحب المياه عبر الطلمبات.

كما أكدت مواصلة عمليات توزيع الدعم المقدم من الغرفة مع الوحدات الإدارية بالمحليات.

المصدر: سونا

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