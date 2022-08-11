مصر.. انتقادات برلمانية لعضو "القومي لحقوق الإنسان" جورج إسحاق حول أوضاع السجون

أصدرت لجنتا حقوق الإنسان في البرلمان المصري بيانين هاجمتا فيهما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، ورفضتا تصريحاته حول أوضاع السجون والحبس الاحتياطي في البلاد.

"لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب أصدرت بيانا، انتقدت فيه "تواصل جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع بعض القنوات الفضائية الخارجية"، واعتبرت ذلك "خروجا غير مقبول عن القواعد والمسالك القانونية".

بينما وصفت "لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" في مجلس الشيوخ، تصريحات إسحاق بأنها "اتسمت بالعشوائية وعدم الدقة"، وأنها "أمور تتنافى وطبيعة عمله كعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان".

وأضافت اللجنة، في بيان، أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان، يتسم بالاستقلالية، ويؤدي أدوارا رقابية واستشارية، وإزاء ما يقوم به من أدوار تتسم بالحساسية والخطورة، لا بد أن يتحلى جورج إسحق بالمصداقية والدقة".

وكان "المجلس القومي لحقوق الإنسان" نأى بنفسه عن تصريحات إسحاق، إذ قال في بيان إن "ما صدر مؤخرا من تصريحات، على لسان أحد أعضاء المجلس، حول الأوضاع بالسجون، يُعبر عن رأيه الشخصي ولا يُعبر عن رأي المجلس".

وأضاف أن "هناك تعمدا للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس، والمتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز، وإقحام هذه التصريحات، في سياق تعليقات غير مقبولة، على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها".

وأشار المجلس إلى أنه "يطمئن تماما لنتائج تحقيقات النيابة العامة، فيما يُثار عن وقائع وفاة لبعض المحتجزين، وآخرها: واقعة وفاة المحبوس احتياطيا مصطفى منتصر، الشهير بـ ديشه" والتي خلصت "إلى نفي وجود شبهة جنائية". حسب البيان.

المصدر: "القاهرة 24"