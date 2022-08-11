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"سانا": الجيش الأمريكي ينقل 144 صهريجا محملا بالنفط السوري إلى قواعده في العراق

أخبار العالم العربي

"سانا"
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أفادت وكالة "سانا" بأن "الجيش الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية حيث أخرج 144 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية".

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية للوكالة أن "الاحتلال الأمريكي أخرج قافلة مؤلفة من 144 صهريجا محملة بالنفط المسروق من حقول النفط السورية عبر معبر المحمودية غير الشرعي شمال شرق الحسكة إلى الأراضي العراقية".

وأخرجت القوات الأمريكية رتلا مؤلفا من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات وناقلات مغطاة من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

المصدر: "سانا"

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