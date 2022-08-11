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بالفيديو.. إشكال يتخلله استخدام السواطير في الكويت

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إشكال يتخلله استخدام السواطير في الكويت
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإشكال في أحد المقاهي في الكويت، تخلله استخدام السواطير.

وفي فيديو نشره حساب "المجلس" تظهر مجموعة من الشبان وهم يدخلون إلى المقهى ومن ثم يبدأ تلاسن وتدافع بين عدد من الشبان، فيما يقوم شابان اثنان برفع آلة حادة (ساطور).

وادعى أحد المغردين بأن من دخلوا إلى المقهى هم "مجموعة من الشباب السوريين وتترواح أعمارهم بين 18 و26 عاما ومعهم سواطير على شكل سيوف وكان هجومهم بسبب سخيف".

المصدر: RT

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