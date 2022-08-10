مسؤولون يمنيون: مقتل 35 شخصا في اقتتال داخلي بجنوب اليمن

أفاد مسؤولون يمنيون لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الاقتتال الداخلي بين قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية أسفر عن مقتل 35 جنديا في محافظة شبوة الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤولين اليمنيين قولهم إن "معركة بالمدفعية بدأت في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء ضربت مناطق حول مطار محلي في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة الجنوبية"، لافتين إلى أن "من بين القتلى 5 مدنيين".

ويوم الأحد الماضي، اندلعت أعمال عنف في المنطقة "بعد أن قرر المحافظ، بدعم من الإمارات، إقالة قائد شرطة معروف بموقفه المناهض للإمارات"، وفق ما ذكر المسؤولون للوكالة.

المصدر: "أ ب"