 
مباشر

مسؤولون يمنيون: مقتل 35 شخصا في اقتتال داخلي بجنوب اليمن

أخبار العالم العربي

مسؤولون يمنيون: مقتل 35 شخصا في اقتتال داخلي بجنوب اليمن
AFP
صورة أرشيفية - شبوة، اليمن.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl30

أفاد مسؤولون يمنيون لوكالة "أسوشيتد برس" بأن الاقتتال الداخلي بين قوات يمنية موالية للحكومة الشرعية أسفر عن مقتل 35 جنديا في محافظة شبوة الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية.

إقرأ المزيد
اليمن.. محافظ شبوة والمجلس الانتقالي الجنوبي يصدران بيانين عقب الاشتباكات المسلحة بالمحافظة
اليمن.. محافظ شبوة والمجلس الانتقالي الجنوبي يصدران بيانين عقب الاشتباكات المسلحة بالمحافظة

ونقلت "أسوشيتد برس" عن المسؤولين اليمنيين قولهم إن "معركة بالمدفعية بدأت في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء ضربت مناطق حول مطار محلي في مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة الجنوبية"، لافتين إلى أن "من بين القتلى 5 مدنيين".

ويوم الأحد الماضي، اندلعت أعمال عنف في المنطقة "بعد أن قرر المحافظ، بدعم من الإمارات، إقالة قائد شرطة معروف بموقفه المناهض للإمارات"، وفق ما ذكر المسؤولون للوكالة.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا