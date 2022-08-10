 
مباشر
عاجل
القوات الجوية الفضائية الروسية تسقط 3 طائرات أوكرانية في سماء نيكولاييف

"أم الشهيد البطل"..صورة والدة الشاب إبراهيم النابلسي تحمل نعشه وهي مبتسمة تثير تفاعلا (صورة)

أخبار العالم العربي

RT
إبراهيم النابلسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl0m

بعد زغاريدها إثر اغتيال ابنها على يد الجيش الإسرائيلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوالدة الشاب الفلسطيني المطارد، إبراهيم النابلسي، حاملة نعشه مبتسمة، بـ"صلابة وفخر".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدة الشاب الفلسطيني الذي اغتالته القوات الإسرائيلية، إبراهيم النابلسي، وهي تحمل نعشه والابتسامة على وجهها، مجسدة "الثبات" و"القوة".

ونشر أحد المغردين الصورة معلقا عليها بالقول: "أي امرأة هذه؟ ومن أي مادة خلقت؟ وفي أي مدرسة تربت؟ إنها فلسطين صانعة الأفذاذ..أم البطل إبراهيم النابلسي تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسراق الأوطان! أمة فيها أم إبراهيم النابلسي هى أمة ولادة وحتما منتصرة".

إقرأ المزيد
بمشاهد مؤثرة.. والدا الشاب إبراهيم النابلسي يحملان جثمانه ابنهما الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي
بمشاهد مؤثرة.. والدا الشاب إبراهيم النابلسي يحملان جثمانه ابنهما الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا