"أم الشهيد البطل"..صورة والدة الشاب إبراهيم النابلسي تحمل نعشه وهي مبتسمة تثير تفاعلا (صورة)

بعد زغاريدها إثر اغتيال ابنها على يد الجيش الإسرائيلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوالدة الشاب الفلسطيني المطارد، إبراهيم النابلسي، حاملة نعشه مبتسمة، بـ"صلابة وفخر".

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدة الشاب الفلسطيني الذي اغتالته القوات الإسرائيلية، إبراهيم النابلسي، وهي تحمل نعشه والابتسامة على وجهها، مجسدة "الثبات" و"القوة".

ونشر أحد المغردين الصورة معلقا عليها بالقول: "أي امرأة هذه؟ ومن أي مادة خلقت؟ وفي أي مدرسة تربت؟ إنها فلسطين صانعة الأفذاذ..أم البطل إبراهيم النابلسي تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسراق الأوطان! أمة فيها أم إبراهيم النابلسي هى أمة ولادة وحتما منتصرة".

أى امرأة هذه ؟

ومن أى مادة خُلقت ؟

وفى أى مدرسة تربت ؟

إنها فلسطين صانعة الأفذاذ.

أم البطل إبراهيم النابلسى تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسرَّاق الأوطان!

أمة فيها أم إبراهيم النابلسى هى أمة ولَّادة وحتما منتصرة. pic.twitter.com/QjiDpwiXVW — Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) August 10, 2022

لله دركن يا خنساء فلسطين

أي صبر أعظم من صبرك

وأي ثبات أعظم من ثباتك

إننا لنخجل من أنفسنا أمام هذه القلوب الوثابة التي ترخص نفسها وفلذات أكبادها في سبيل الله#ام_ابراهيم_النابلسي تحمله على كتفها بعدما ارتقى شهيدا وهو يقاتل العدو الصهيوني الغاشم مقبلا غير مدبر#ابراهيم_النابلسيpic.twitter.com/JqL6i0nRpi — عبدالمنعم بن راشد السعيدي (@a_saidi1973) August 10, 2022

ما هذا الثبات يا أم ابراهيم



من يراك لا يستغرب شهادة ذلك الاسد#ابراهيم_النابلسيpic.twitter.com/7PbyOF59eA — قلم مريم (@maramkallam) August 9, 2022

#الام_الفلسطينية اقوى من قوانين الطبيعة 💖 تزف ابنها للشهادة لا تبكية،،لابد ل #فلسطين ان تنتصر وليس ل #إسرائيل

الا الهزيمة الجنة تحت اقدام ام #ابراهيم_النابلسي وامهات كل الشهداء pic.twitter.com/8ZQzUhJdeS — A human (@azizwadya) August 10, 2022

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المصدر: RT