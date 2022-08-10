"أم الشهيد البطل"..صورة والدة الشاب إبراهيم النابلسي تحمل نعشه وهي مبتسمة تثير تفاعلا (صورة)
بعد زغاريدها إثر اغتيال ابنها على يد الجيش الإسرائيلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لوالدة الشاب الفلسطيني المطارد، إبراهيم النابلسي، حاملة نعشه مبتسمة، بـ"صلابة وفخر".
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة والدة الشاب الفلسطيني الذي اغتالته القوات الإسرائيلية، إبراهيم النابلسي، وهي تحمل نعشه والابتسامة على وجهها، مجسدة "الثبات" و"القوة".
ونشر أحد المغردين الصورة معلقا عليها بالقول: "أي امرأة هذه؟ ومن أي مادة خلقت؟ وفي أي مدرسة تربت؟ إنها فلسطين صانعة الأفذاذ..أم البطل إبراهيم النابلسي تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسراق الأوطان! أمة فيها أم إبراهيم النابلسي هى أمة ولادة وحتما منتصرة".
أى امرأة هذه ؟— Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) August 10, 2022
ومن أى مادة خُلقت ؟
وفى أى مدرسة تربت ؟
إنها فلسطين صانعة الأفذاذ.
أم البطل إبراهيم النابلسى تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسرَّاق الأوطان!
أمة فيها أم إبراهيم النابلسى هى أمة ولَّادة وحتما منتصرة. pic.twitter.com/QjiDpwiXVW
لله دركن يا خنساء فلسطين— عبدالمنعم بن راشد السعيدي (@a_saidi1973) August 10, 2022
أي صبر أعظم من صبرك
وأي ثبات أعظم من ثباتك
إننا لنخجل من أنفسنا أمام هذه القلوب الوثابة التي ترخص نفسها وفلذات أكبادها في سبيل الله#ام_ابراهيم_النابلسي تحمله على كتفها بعدما ارتقى شهيدا وهو يقاتل العدو الصهيوني الغاشم مقبلا غير مدبر#ابراهيم_النابلسيpic.twitter.com/JqL6i0nRpi
ما هذا الثبات يا أم ابراهيم— قلم مريم (@maramkallam) August 9, 2022
من يراك لا يستغرب شهادة ذلك الاسد#ابراهيم_النابلسيpic.twitter.com/7PbyOF59eA
#الام_الفلسطينية اقوى من قوانين الطبيعة 💖 تزف ابنها للشهادة لا تبكية،،لابد ل #فلسطين ان تنتصر وليس ل #إسرائيل— A human (@azizwadya) August 10, 2022
الا الهزيمة الجنة تحت اقدام ام #ابراهيم_النابلسي وامهات كل الشهداء pic.twitter.com/8ZQzUhJdeS
المصدر: RT