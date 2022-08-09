 
مباشر

محافظ شبوة يناشد بوقف "نزيف الدم" والتصعيد في مدينة عتق بعد اشتباكات دامية وإقالات

أخبار العالم العربي

محافظ شبوة يناشد بوقف
محافظ شبوة عوض العولقي ـ (المكتب الإعلامي لمحافظة شبوة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tky3

ناشد محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير العولقي أبناء المدينة بـ "إيقاف نزيف الدم"، و"إيقاف التصعيد والاقتتال" وذلك بعد يومين على اشتباكات دامية في المحافظة.

إقرأ المزيد
بعد اشتباكات دامية.. هدوء حذر في شبوة اليمنية عقب إقالة قيادات عسكرية وأمنية
بعد اشتباكات دامية.. هدوء حذر في شبوة اليمنية عقب إقالة قيادات عسكرية وأمنية

يأتي ذلك بعد اشتباكات خلفت قتلى، بين مجموعات تابعة للمجلس الانتقالي والقوات الحكومية في مدينة عتق، وهو ما دفع مجلس القيادة في البلاد إلى إقالة عدد من القيادات المدينة والعسكرية في المحافظة.

العولقي قال عبر "تويتر": "أناشد أخواني وأبناء شبوة إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بشبوة وأمنها واستقرارها ونمائها وإيقاف التصعيد والاقتتال"، و"النأي بأنفسهم من استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة، إرضاء لنزوات أمراء الفتنة". حسب تعبيره.

وأضاف أن ذلك التصعيد "يؤسس لصراعات واحتراب مجتمعي لا يخدم إلا أطرافا من خارج المحافظة".

وحث العولقي الفرقاء على "الامتثال لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة  الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة والتي تشمل كافة الأطراف".

وأضاف أن اللواء الثاني دفاع شبوة التزم بتلك التوجيهات "كمخرج آمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة عتق، بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية وتحت شعار كلنا أبناء شبوة".

وكانت المدينة شهدت اشتباكات أسفرت عن 8 قتلى حسب وسائل الإعلام اليمنية، وذلك بعد مقتل قائد قوات التدخل السريع في محور عتق الرائد أحمد لشقم.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا