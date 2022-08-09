محافظ شبوة يناشد بوقف "نزيف الدم" والتصعيد في مدينة عتق بعد اشتباكات دامية وإقالات

ناشد محافظ شبوة اليمنية عوض بن الوزير العولقي أبناء المدينة بـ "إيقاف نزيف الدم"، و"إيقاف التصعيد والاقتتال" وذلك بعد يومين على اشتباكات دامية في المحافظة.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك بعد اشتباكات خلفت قتلى، بين مجموعات تابعة للمجلس الانتقالي والقوات الحكومية في مدينة عتق، وهو ما دفع مجلس القيادة في البلاد إلى إقالة عدد من القيادات المدينة والعسكرية في المحافظة.

العولقي قال عبر "تويتر": "أناشد أخواني وأبناء شبوة إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بشبوة وأمنها واستقرارها ونمائها وإيقاف التصعيد والاقتتال"، و"النأي بأنفسهم من استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة، إرضاء لنزوات أمراء الفتنة". حسب تعبيره.

أناشد أخواني وأبناء شبوة إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بشبوة وأمنها واستقرارها ونماءها وإيقاف التصعيد والاقتتال الذي يؤسس لصراعات واحتراب مجتمعي لايخدم إلا أطراف من خارج المحافظة ، والنأي بأنفسهم من استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة، إرضاءً لنزوات أمراء الفتنة1️⃣ — عوض ابن الوزير العولقي (@Awad_alwazir) August 9, 2022

وأضاف أن ذلك التصعيد "يؤسس لصراعات واحتراب مجتمعي لا يخدم إلا أطرافا من خارج المحافظة".

وحث العولقي الفرقاء على "الامتثال لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة والتي تشمل كافة الأطراف".

وأضاف أن اللواء الثاني دفاع شبوة التزم بتلك التوجيهات "كمخرج آمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة عتق، بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية وتحت شعار كلنا أبناء شبوة".

وكانت المدينة شهدت اشتباكات أسفرت عن 8 قتلى حسب وسائل الإعلام اليمنية، وذلك بعد مقتل قائد قوات التدخل السريع في محور عتق الرائد أحمد لشقم.

المصدر: RT