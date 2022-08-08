بعد اشتباكات دامية.. هدوء حذر في شبوة اليمنية عقب إقالة قيادات عسكرية وأمنية

تشهد مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة اليمنية، هدوءا حذرا بعد اشتباكات دامية اندلعت فجر اليوم، وأفضت إلى إقالة عدد من قيادات المدينة العسكريين والأمنيين.

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عقد اجتماعا استثنائيا، برئاسة رشاد محمد العليمي، لتطبيع عاجل للأوضاع، ومحاسبة المتسببين في الأحداث التي شهدتها المدينة.

وقرر المجلس إقالة كل من قائد اللواء 30، عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة عوض مسعود الدحبول، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة عبدربه محمد لعكب، وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي باعوم الخليفي، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولم تذكر الوكالة عدد الضحايا في تلك الاشتباكات، إلا أنها أكدت وقوع قتلى ومصابين، إذ ذكرت أن المجلس "أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

واندلعت الاشتباكات في المدينة فجر اليوم، بين الجيش من جهة، وبين قوات العمالقة ودفاع شبوة، من جهة أخرى.

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وذكرت وسائل إعلام يمنية أن ما لا يقلق عن 8 أشخاص قتلوا في الاشتباكات، بينهم الرائد أحمد لشقم، قائد كتيبة الطوارئ بمحور عتق.

ويخوض الجانبان صراعا حول صلاحيات تأمين المينة، وكانت شرارة الأحداث قرار محافظ شبوة إقالة قائد قوات الأمن الخاص العميد عبدربه لعكب، وبعض القيادات الموالية لحزب "الإصلاح" الإخواني، وذلك على خلفية حادثة اشتباكات مع أفراد قوات دفاع شبوة الموالية للمجلس الانتقالي.

وانتشرت قوات من "العمالقة" في المدينة، وقرب منزل لعكب، بعد القرار، قبل أن تتطور الأمور نو اشتباكات مسلحة، أفضت إلى قرارات من المجلس الرئاسة بإقالة عدد من القيادات، وتعيين آخرين في أماكنهم.

المصدر: وسائل إعلام يمنية