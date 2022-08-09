 
مباشر

سماع أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية والكشف عن سببها

أخبار العالم العربي

سماع أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية والكشف عن سببها
AP
الحدود اللبنانية الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkti

سمعت في قرى حاصبيا والعرقوب الحدودية في الجنوب اللبناني، أصوات انفجارات، ناتجة عن تدريبات عسكرية إسرائيلية، امتدت حتى مرتفعات الجولان.

إقرأ المزيد
نصر الله: اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع
نصر الله: اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، بأنه "سمعت في قرى حاصبيا والعرقوب أصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي امتدت حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع دون طيار فوق مزارع شبعا المحتلة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا