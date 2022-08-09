سماع أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية الجنوبية والكشف عن سببها
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tkti
سمعت في قرى حاصبيا والعرقوب الحدودية في الجنوب اللبناني، أصوات انفجارات، ناتجة عن تدريبات عسكرية إسرائيلية، امتدت حتى مرتفعات الجولان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، بأنه "سمعت في قرى حاصبيا والعرقوب أصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي امتدت حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع دون طيار فوق مزارع شبعا المحتلة".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام