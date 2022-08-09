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نصر الله: اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع

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نصر الله: اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع
AP
أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله
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حذر أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع، كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه".

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وقال نصر الله: "أقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لن يقبلوا بعد الآن نهب ثرواته، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات".

وأضاف نصر الله: "سمعنا أن الإسرائيليين يخططون لاغتيال قادة فلسطينيين في الخارج..ومن بين دول الخارج لبنان..أقول لإسرائيل..إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى دون عقاب ورد".

وأردف: "المقاومة هي أقوى من أي زمن مضى، ولا تخطئوا مع لبنان وشعبه، ولا مع المقاومة في موضوع النفط والغاز".

المصدر: RT

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