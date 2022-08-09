نصر الله: اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع

حذر أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع، كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه".

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وقال نصر الله: "أقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لن يقبلوا بعد الآن نهب ثرواته، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات".

وأضاف نصر الله: "سمعنا أن الإسرائيليين يخططون لاغتيال قادة فلسطينيين في الخارج..ومن بين دول الخارج لبنان..أقول لإسرائيل..إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى دون عقاب ورد".

وأردف: "المقاومة هي أقوى من أي زمن مضى، ولا تخطئوا مع لبنان وشعبه، ولا مع المقاومة في موضوع النفط والغاز".

المصدر: RT