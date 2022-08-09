تسجيل صوتي لوصية المطارد إبراهيم النابلسي أثناء محاصرته من قبل الجيش الإسرائيلي (فيديو)

بعد أنباء عن مقتله على يد القوات الإسرائيلية في نابلس وسط اشتباكات عنيفة، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي للمطارد إبراهيم النابلسي، يقول فيه وصيته قبل "استشهاده".

وفي التسجيل الصوتي، قال إبراهيم النابلسي: "أنا استشهدت يا جماعة..أنا بحب أمي، وحافظوا عالوطن من بعدي..بوصيكم محدا يترك البارودة..أنا محاصر ورايح استشهد، ادعولي".

وصباح اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية داهمت البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا، في محاولة لاعتقال ما أسمته "مطلوبا".

في حين أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم "اغتيال المطارد إبراهيم النابلسي خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس".

المصدر: RT