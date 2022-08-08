السيسي يؤكد في اتصال مع لابيد أهمية قطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع بالضفة أو القطاع

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن "هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة".

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أكد السيسي أهمية "اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مشيرا إلى أن "مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية".

وشدد على أن "مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها".

وفي السياق، أفاد مكتب لابيد في بيان بأن الأخير شكر السيسي، على "عمله الدؤوب في سبيل تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد على أن "مصر تلعب دورا محوريا للغاية في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".

وحسب البيان، "تحدث الزعيمان عن أهمية تعزيز وتطوير التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة وعن أهمية الحوار بالنسبة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وذكر أن "الرئيس المصري طرح أمام رئيس الوزراء الملف الفلسطيني وأكد لابيد رؤيته التي تدعو إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية. كما بحث الزعيمان قضايا إنسانية مهمة للبلدين ومواصلة التعاون الاقتصادي بينهما".

المصدر: RT