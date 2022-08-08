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لابيد يؤكد أنه لن يعتذر عن استخدام القوة التي أدت لمقتل المدنيين والأطفال في غزة

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لابيد يؤكد أنه لن يعتذر عن استخدام القوة التي أدت لمقتل المدنيين والأطفال في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه لن يعتذر عن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة التي أزهقت أرواح مدنيين وأطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال لابيد في تصريح: "بذلت جهود خاصة خلال العملية لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن استخدام القوة لحماية مواطنيها، لكن موت المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال، أمر مفجع".

وتابع: "أريد أن أتحدث مباشرة إلى سكان قطاع غزة وأقول لهم: هناك طريقة أخرى". وأردف قوله: "نحن نعرف كيف نحمي أنفسنا من أي شخص يهددنا، لكننا نعرف أيضا كيف نوفر العمل وسبل العيش والحياة الكريمة لأولئك الذين يرغبون في العيش إلى جانبنا في سلام".



المصدر: RT

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