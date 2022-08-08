لابيد يؤكد أنه لن يعتذر عن استخدام القوة التي أدت لمقتل المدنيين والأطفال في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه لن يعتذر عن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة التي أزهقت أرواح مدنيين وأطفال في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال لابيد في تصريح: "بذلت جهود خاصة خلال العملية لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين".

وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن استخدام القوة لحماية مواطنيها، لكن موت المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال، أمر مفجع".

وتابع: "أريد أن أتحدث مباشرة إلى سكان قطاع غزة وأقول لهم: هناك طريقة أخرى". وأردف قوله: "نحن نعرف كيف نحمي أنفسنا من أي شخص يهددنا، لكننا نعرف أيضا كيف نوفر العمل وسبل العيش والحياة الكريمة لأولئك الذين يرغبون في العيش إلى جانبنا في سلام".







المصدر: RT