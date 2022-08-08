مصر.. عقوبات تأديبية لقيادات كبرى بسبب حادث مروع عام 2019

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 10 من القيادات السابقة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتسبب في الحريق الذي وقع في فبراير عام 2019 بمحطة مصر برمسيس.

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وتم اتهام البعض منهم بعدم الصيانة الدورية لعدد قاطرات تتسم بتقنيات عالية وباهظة الثمن، ما أدى إلى توقفها وحرمان الـدولة من دخلها.

واتهمت التحقيقات المتهمين بأنهم خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2019، عملوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها.

وأدى حريق هائل اندلع في "محطة مصر" للقطارات إلى مصرع عشرات الأشخاص في فبراير عام 2019.

المصدر: اليوم السابع