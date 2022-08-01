وزير النقل المصري: "نحن في مأزق.. ولا بد من زيادة أسعار التذاكر"

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، أن ديون السكك الحديدية بلغت 88 مليار جنيه، وأضاف: "نحن في مأزق، ولا بد من زيادة أسعار التذاكر".

وأوضح الوزير أنه في حالة زيادة تذاكر القطارات أو المترو "لن يتم تحميل الطلاب والمحاربين القدامى الزيادة".

وقال إن ديون السكك الحديدية بلغت 88 مليار جنيه، "وقمنا بسداد 83 مليار جنيه للبنوك بعد إسقاط أجزاء كبيرة من الديون المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار"، وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية مدينة لوزارة البترول بـ5 مليارات جنيه".

وأضاف أن "هناك 5.5 مليار جنيه دعم سنويا من وزارة المالية لهيئة السكك الحديدية لصالح اشتراكات الطلاب وتمويل الخطوط غير الاقتصادية".

وقال: "نسعى لاستغلال كل موارد السكة الحديدية لزيادة قدراتنا المالية، ونحتاج لزيادة مواردنا المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي" وأشار إلى أن قيمة الأجور ورواتب العاملين في الهيئة بلغت 4.1 مليار جنيه.

المصدر: "القاهرة 24"