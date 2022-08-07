الهدنة بين الجهاد الاسلامي وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة الجهاد الاسلامي حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار يبدأ الساعة 11:30 ليلا.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومتبادل بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

كما تضمن الاتفاق أن تضمن مصر الافراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج والافراج عن الأسير بسام السعدي.

وقال مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء بتوقيت فلسطين (10:30 مساء بتوقيت القاهرة).

وشهدت دقائق ما بعد الهدنة تبادلا للقصف بين الجيش الاسرائيلي وسرايا القدس رغم اتفاق الطرفين على دخولها حيز التنفيذ.

وأكد المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند أن الوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية ما زال هشا، داعيا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

المصدر: RT