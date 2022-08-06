عدسة RT توثق لحظة قصف صاروخي مكثف استهدف أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة (فيديو)

وثقت عدسة RT مساء يوم السبت القصف الصاروخي المكثف الذي نفذته "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت واستهدف أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

ووثق الفيديو عددا من الصواريخ أثناء إطلاقها من قطاع غزة مستهدفة أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة.

ووجهت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم السبت، ضربة كبيرة لأسدود وعسقلان برشقة صواريخ بعيدة المدى.

وأعلنت "سرايا القدس" قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت مراسلة RT إن صاروخا سقط على مصنع في شاعر هنيغف.

وأفادت "القناة 13" العبرية بأن مستوطنات الجنوب تتعرض لرشقات ثقيلة من صواريخ غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن عددا من المنازل وأحد المصانع تضررت جراء سقوط صواريخ عليها بشكل مباشر في عسقلان وسديروت بعد الرشقة الصاروخية الكبيرة التي أطلقتها سرايا القدس.

المصدر: RT