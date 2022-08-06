الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو جديد لعملية اغتيال الجعبري

نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقطع فيديو جديد قال إنه وثق عملية قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري يوم الجمعة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مشاهد جديدة لعملية اغتيال تيسير الجعبري.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت مساء الجمعة "استشهاد القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري "أبو محمود" خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 15 ناشطا في الحركة بينهم الجعبري خلال قصف شقة سكنية وسط قطاع غزة.

وأظهر مقطع بثته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية لحظة استهداف المكان بعدة صواريخ.

מתבייתים על חלון של בניין ויורים: תיעוד החיסול של בכיר הג'יהאד האסלאמי בעזה@ItayBlumentalpic.twitter.com/DgiFR6dI5I — כאן חדשות (@kann_news) August 5, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام