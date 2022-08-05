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وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة لحماس عبر مصر: هدف ضربات غزة حركة الجهاد الإسلامي فقط

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وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة لحماس عبر مصر: هدف ضربات غزة حركة الجهاد الإسلامي فقط
Gettyimages.ru
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل أبلغت حركة حماس بأنها لا تسعى إلى تصعيد أوسع وأن العملية الحالية تقتصر على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي.

وتابع غانتس في أعقاب اجتماع للحكومة الإسرائيلية إن "الرسالة التي نقلناها إلى حماس عبر المصريين بأن نطاق المعركة والعمليات سيعتمد على رد الجهاد الإسلامي".

وقال إن "عمليات الجيش ستتركز ضد الجهاد الإسلامي، في المقابل تم الموافقة على دخول شاحنات وقود عبر معبر كرم أبو سالم".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن حكومته: "لديها سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي محاولة هجوم -من أي نوع - من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية".

وقال في أول تصريح بعد أطلاق العملية العسكرية على غزة مساء الجمعة إنه "مهما استغرق الأمر، سنقضي على التهديد الذي يواجه مواطنينا".

وأكد لابيد على أنه "لن نقبل أي إنذار بخصوص عمليات الجيش وقوات الأمن - بما في ذلك على الجبهات الأخرى. وسيتم اعتقال كل من يجب اعتقالهم. وأي محاولة لإلحاق الأذى بالمدنيين أو الجنود ستتلقى ردا قاسيا".

المصدر: قناة i24 الإسرائيلية

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