الجيش الإسرائيلي يجدد القصف على غزة

آثار استهداف شقة سكنية في برج فلسطين بمدينة غزة ـ (وكالة "وفا")

جدد الجيش الإسرائيلي القصف على قطاع غزة، واستهدف موقعا جنوب القطاع، ودراجة نارية في حي الشجاعية.

ولم ترد معلومات بعد عن طبيعة الأهداف أو الخسائر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10 قتلى بينهم طفلة في الخامسة من عمرها، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، إضافة إلى إصابة 55 شخصا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية