8 قتلى بينهم قيادي بارز في الجهاد الإسلامي بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8 بينهم طفلة (5 سنوات)، بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مقتل قيادي بارز فيها.

ونعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود"، قائلة إنه "ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".

وزارة الصحة أوضحت أن القصف أدى أيضا إلى إصابة 40 شخصا.

بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن ما لا يقل عن 15 شخصا من نشطاء "الجهاد الإسلامي" قتلوا في الهجوم على القطاع.

المصدر: RT