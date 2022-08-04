السيسي يوجه بدعم وتقديم حوافز للأطباء المصريين

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس المصري اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزارة الصحة خالد عبد الغفار، حيث وجه بدعم إضافى لمبادرة انهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم في رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.

كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

المصدر: اليوم السابع