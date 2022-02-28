السيسي يكشف سبب هجرة الأطباء من مصر.. ويتحدث عن وزير "خد على دماغه لما مات"

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة من مصر، موضحا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس المصري: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".

وأضاف: "المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس، وبالتالي نتكلم على جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات وعشرات الألوف اللي اتخرجوا، لما نعمل الامتحانات بنظم حوكمة علشان أخلي الطالب متميز وقادر على العمل.. الطالب بيقول هتعلمونا بالأيباد؟ والإعلام يتناوله وحد آخر يتناوله علشان ميحصلش!.. هتفضل في دائرة المستوى كبيرة وهيفضل مستواك كده".

وأوضح الرئيس المصري أن الدولة تواجه الكثير من التحديات والأعباء المتراكمة على مدار عقود طويلة.

وأضاف السيسي، خلال احتفالية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، اليوم الاثنين: "لما جيت أدخل في التعليم، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خد على دماغه لما مات".

وتساءل الرئيس المصري: "أنتوا عايزين تعليم؟ الهدف من القعدة دي إننا نصارح بعض والناس تفهم".

المصدر: مصراوي