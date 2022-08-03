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مكافحة الاتجار بالبشر في العراق: سعر الخصية يصل إلى 80 ألف دولار في الخارج

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مكافحة الاتجار بالبشر في العراق: سعر الخصية يصل إلى 80 ألف دولار في الخارج
Gettyimages.ru
العراق
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أكد مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ العميد وسام نصيف الزبيدي، أن سعر الخصية خارج العراق يصل إلى 80 ألف دولار، وسعر الكلية إلى 33 ألف دولار.

وأوضح في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية أن عمليات الاتجار بالبشر تتركز على بيع الكلى، مضيفا: "ضبطنا عمليات بيع الخصية بين العراق وأوكرانيا".

وقال الزبيدي إن مفارز الاتجار بالبشر تنتشر في كل مستشفى تجري عمليات زرع الأعضاء.

وشدد على أنهم "سيعملون على مكافحة الاتجار بالبشر خلف الحدود".

وبين أن جميع الصفحات الخاصة بالاتجار بالبشر توقفت، وأن "هناك سماسرة يقومون بعمليات الاتجار بالبشر".

وصرح بأن عمليات الإطاحة بعصابات الاتجار بالبشر ازدادت مؤخرا.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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